Кияни можуть здати свої новорічні ялинки на переробку до 1 лютого – Київзеленбуд

У Києві відкрили 16 січня пункт збору та утилізації новорічних ялинок, повідомляє «Київзеленбуд» на своїй Facebook-сторінці. За інформацією підприємства, такий пункт діятиме до 1 лютого на виробничій базі комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Солом’янського району.

«Свої ялинки, сосни, смереки кияни можуть принести до 10 пунктів збору, що відкрилися в столиці 12 січня. Зібрані дерева перероблять на щепу в спеціальному тріскоподрібнювачу і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання і перегріву) лунок вічнозелених рослин», – йдеться у повідомленні.

Працюватимуть пункти з 9 до 17 години.

За даними «Київзеленбуду», минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від населення понад 5 тисяч ялинок на утилізацію.