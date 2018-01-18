ООН: ініціативи з Португалії, Іспанії, Індії та Індонезії стали переможцями премії за інновації в туризмі

Ініціативи з Португалії, Іспанії, Індії та Індонезії стали переможцями премії за інновації у сфері туризму.

Як повідомляє прес-служба Всесвітньої організації з туризму ООН, преміями відзначені Turismo de Portugal (португальський державний орган, відповідальний за популяризацію, покращення та сталість туризму), проект Ecotourism Trust (Індія), проект Tryponyu (Індонезія) і іспанський проект SEGITTUR (структура, яка займається просуванням інновацій в іспанській індустрії туризму).

До фіналу конкурсу потрапили чотирнадцять проектів, всього у конкурсі брали участь 128 проектів із 55 країн.

Проекти-переможці визначені у чотирьох категоріях – державна політика та управління, дослідження та технології, підприємництво та неурядові організації.

«Сьогодні ми шануємо бачення та прихильність окремих осіб, міністерств, компаній та організацій, які щодня створюють краще майбутнє, використовуючи потенціал туризму. Робота всіх фіналістів є натхненням для всіх нас», – наголосив генеральний секретар організації Зураб Пололікашвілі в своєму вступному слові під час церемонії вручення нагород.

Починаючи з 2003 року, новаторам щороку присуджуються нагороди Всесвітньої організації з туризму ООН за видатні досягнення та інновації в туризмі.