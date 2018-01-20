Синоптики попереджають про суттєве ускладнення погодних умов у найближчі дні

Упродовж 21-23 січня очікується суттєве ускладнення погодних умов у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, за даними синоптиків, очікуються сильні опади у вигляді мокрого снігу, на узбережжі Чорного та Азовського морів переважно дощу; налипання мокрого снігу та ожеледь на дротах і деревах, на дорогах ожеледиця; посилення вітру до 15-20 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини, снігові замети; утворення та збільшення висоти снігового покриву до 20-30 см.

За даними ДСНС, станом на 16-ту годину 20 січня залишаються знеструмленими внаслідок негоди 395 населених пунктів в трьох областях України: 284 населених пункти в Одеській області, 74 – у Черкаській і 7 – у Чернігівській.

Повідомляється, що рух транспорту на ділянці автодороги М-05 Київ – Одеса на території Черкаської й Кіровоградської областей відновлено в обох напрямках по одній смузі.