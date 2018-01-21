Кількість загиблих українців у Кабулі може зрости до 7 осіб – МЗС

Кількість загиблих українців у столиці Афганістану Кабулі може зрости до 7 осіб, повідомив у Twitter начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

«Триває оперативна робота з компетентними органами Афганістану», – зазначив дипломат.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про шістьох загиблих українських громадян в готелі Intercontinental у Кабулі. За словами президента України Петра Порошенка, вони були співробітниками української авіакомпанії.

Тим часом,BBC із посиланням на афганську поліцію повідомили, що серед загиблих було 9 українців, один німець, один грек і один громадянин Казахстану. Також інформацію про дев’ятьох загиблих наводить посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф. Офіційного підтвердження цього, однак, наразі немає.

Як повідомила афганська служба Радіо Свобода «Радіо Вільний Афганістан», угруповання «Талібан» узяло на себе відповідальність за напад на готель у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 18 людей.

20 січня в готелі Intercontinental відбулася перестрілка між нападниками (за різними даними, їх було 4 або 5) та афганськими силами безпеки.

Готель Intercontinental в Кабулі зазнав нападу терористів-смертників у червні 2011 року, тоді загинула 21 людина, серед яких 10 цивільних осіб.