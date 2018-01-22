Через обстріл підконтрольного бойовикам Докучаєвська є поранені серед цивільних – штаб

У штабі української воєнної операції на Донбасі 22 січня повідомили, що через обстріл бойовиками підконтрольного їм же міста Докучаєвська на Донеччині є поранені серед цивільних громадян.

«Сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли із важкого озброєння, ймовірно, з 82-міліметрових мінометів, непідконтрольне українській владі місто Докучаєвськ. За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу є постраждалі серед місцевого цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

Сайти угруповання «ДНР» ввечері понеділка повідомляють про 5 поранених місцевих жителів у Докучаєвську. Донецькі бойовики звинувачують в обстрілі населеного пункту військових ЗСУ. Вони стверджують, що українська сторона буцімто відкривала вогонь з озброєння БМП і 120-міліметрових мінометів.

У штабі АТО натомість стверджують, що військовослужбовці, які виконують завдання поблизу населеного пункту Новотроїцьке, помітили, що під час обстрілу українських позицій з мінометів 82-го калібру бойовики вели вогонь як у бік опорних пунктів сил АТО біля Новотроїцького, так і в бік ними ж захопленого Докучаєвська.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.