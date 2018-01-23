Агенство з розшуку активів заявляє, що таки взяло «в управління» квартиру, до якої не пускали його співробітників

У Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повідомили, що попри спротив окремих осіб таки прийняло в управління квартиру у центрі Києва відповідно до рішення суду.

«Національне агентство, виконуючи ухвалу слідчого судді Печерського суду районого суду міста Києва, прийняло в управління квартиру в одному з житлових комплексів міста Києва, та передало її в управління компанії-управителю за договором», – йдеться в повідомленні відомства на сторінці у Facebook.

Агенство також розмістило фотографії приміщення, на яких видно, як воно облаштоване.

«Завдяки спільним злагодженим діям працівників Національного агентства та правоохоронних органів вдалося подолати багатогодинний супротив, затягування часу і фізичні перешкоди з боку третіх осіб під час передачі квартири в управління компанії-управителю», – повідомили в агенстві.

Раніше сьогодні в агенстві з розшуку активів повідомляли, що «невідомі особи», не допускали співробітників відомства до квартири в центрі Києва, яка мала перейти у його підпорядкування.

Повідомлялося, що помешкання, власником якого є ТОВ «Компанія з управління активами Ексельсіор», має площу понад 200 квадратних метрів і розташоване в одному з житлових комплексів на бульварі Тараса Шевченка у Києві.

За непідтвердженою інформацією зі ЗМІ, ця квартира може бути пов’язана із колишнім міністром доходів і зборів України Олександром Клименком, який обіймав цю посаду за часів президенства Віктора Януковича. Екс-урядовець нині переховується поза межами України.