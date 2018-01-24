Пікет телеканалу ZIK: учасники вимагали звільнити ведучу Влащенко через інтерв’ю з Портновим

У Києві близько 20 учасників пікету під стінами будівлі, в якій працює телеканал ZIK, вимагали звільнення генерального продюсера і ведучої Наталії Влащенко. Деякі пікетувальники тримали в руках символіку громадської організації «Вільні люди».

Причиною стало те, що ведуча запросила в програму по відеозв’язку колишнього заступника голови Адміністрації президента за часів Віктора Януковича, юриста Андрія Портнова.

«Український телеканал випускає в ефір людину, яка перебуває в розшуку, це неприпустимо… В нас триває війна і ми не можемо терпіти, щоб наших ворогів популяризували наші ж телеканали», – пояснює Радіо Свобода свою участь в пікеті Юніс Аскеров.

«Я хочу, щоб вони звільнили Наталю Влащенко, яка не вперше так робить. Її такий негарний вчинок з Портновим – це не перший раз. Я хочу, щоб її звільнили і щоб ZIK став українським. Для мене він був українським, а зараз став ворожим», – наголошує Вікторія Іванова, жінка, яка прийшла на акцію одна.

Наталя Влащенко пояснила, чому вирішила запросили Портнова на ефір, претензії у свій бік вважає безпідставними.

«Я вважаю неприйнятною присутність в ефірах людей, які закликають до розвалу країни, терористів, людей, які визнані злочинцями. Пан Портнов виправданий європейським судом по правах людини, йому виплатили компенсацію. За 4 роки українські правоохоронні органи не винесли йому жодного звинувачення. В демократичній країні політичні опоненти можуть мати слово, якщо вони не злочинці і не засуджені», – вважає Влащенко.

До того ж ведуча заявляє про погрози на свій бік від народного депутата від «Народного фронту». За словами Влащенко, про цю телефонну розмову вона повідомила керівникам спецслужб.

Акцію під стінами телеканалу ведуча вважає проплаченою, що обурило присутніх учасників акції.

Пікетувальники пообіцяли продовжити мирні протести під телеканалом, допоки ведучу не звільнять.

Громадський порядок на акції охороняли кілька десятків правоохоронців та нацгвардійців. Жодних сутичок чи провокацій під час пікету не було.