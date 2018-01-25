Тимошенко обійшла Порошенка, українці хочуть нових лідерів – ранковий ефір Радіо Свобода

Полторак заявляє, що шлях в НАТО має «узаконити» Верховна Рада;

У НБУ кажуть, що на гривню тисне затримка траншу МВФ;

Яценюк, Аваков, Турчинов, Луценко та Парубій – стали лідерами рейтингу недовіри.

​На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: військовий експерт Сергій Грабський та експерт з безпеки Василь Богдан; член Ради НБУ Василь Фурман та колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко; заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко та науковий співробітник Інституту соціології НАНУ Олександр Шульга.