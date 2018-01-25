У ДСНС уточнили, що через аварію вертольота в Кременчуці загинули 4 людей

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті падіння у четвер ввечері вертольота в Кременчуці Полтавської області загинули 4 людей.

«25 січня близько 19:15 у Автозаводському районі міста Кременчука під час навчально-тренувального польоту сталося падіння, з подальшим загорянням, гелікоптера Мі-8 приватної авіакомпанії «Українські вертольоти». О 19:35 пожежу локалізовано, ліквідація триває. Внаслідок події загинули 4 члени екіпажу», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, на місці події працюють 25 осіб і 6 одиниць техніки. Що стало причиною аварії, наразі невідомо.

25 ввечері стало відомо, що в Кременчуці Полтавської області розбився вертоліт. Повідомлялося, що на борту були цивільні.