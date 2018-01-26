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26 Січень 2018, Київ 22:03
Новини | Політика

У передмісті Авдіївки через обстріл бойовиків поранений боєць ЗСУ – штаб АТО

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