У передмісті Авдіївки через обстріл бойовиків поранений боєць ЗСУ – штаб АТО

У штабі української воєнної операції на Донбасі 26 січня повідомили, що через обстріл підтримуваних Росією бойовиків поранення зазнав один український військовослужбовець. Згідно з повідомленням на сторінці штабу у Facebook, від початку доби і до 18-ї години четверга бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї передмістя Авдіївки, де і був поранений боєць ЗСУ.

«Його оперативно доставили до військово-медичної установи та зараз надається лікарська допомога», – зазначили в штабі АТО.

Сайти угруповання «ДНР» пишуть, що ЗСУ сьогодні обстріляли район насосної станції біля Ясинуватої. Бойовики угруповання «ЛНР» не повідомляють на своїх ресурсах про випадки порушення режиму тиші вдень 26 січня.