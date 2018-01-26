Прокуратура вимагає 15 років тюрми для організатора захоплення Харківської ОДА у 2014 році

Прокуратура вимагає 15 років позбавлення волі для організатора захоплення приміщення Харківської обласної державної у 2014 році.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, сторона обвинувачення також просить суд призначити для харків’янина покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацію майна.

За даними слідства, підсудний був організатором захоплення приміщення Харківської ОДА, учасником побиття євромайданівців, яких змусили пройти через так званий «коридор ганьби», а також організатором масових заворушень 14 березня 2014 року на вулиці Римарська, під час яких загинули люди.



Підсудного затримали 28 березня 2014 року, йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який він порушив. 25 квітня 2014 року його затримали в Донецьку і відповідно до рішення суду взяли під варту без права внесення застави.



Улітку 2015 року Київський районний суд Харкова розпочав розгляд справи стосовно харків’янина.



Оголошення вироку суду заплановане на 30 січня 2018 року.

6-7 квітня 2014 року перед будівлею Харьківської ОДА відбулися мітинги, які переросли у масові заворушення, тоді проросійські активісти захопили будівлю облдержадміністрації. Згодом силовики звільнили адміністративну споруду.