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29 Січень 2018, Київ 11:37
Новини | Політика

Америка вдарить по оточенню Путіна. Наскільки боляче? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Що спільного між героями Крут і сучасними оборонцями Донбасу? На які поступки від Путіна чекає Вашингтон, оприлюднюючи «кремлівську доповідь»? Що привіз президент Порошенко з Давоса?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: український офіцер-доброволець, «кіборг», член Історичного клубу «Холодний Яр» Микола Тихонов; історик, доцент київського Національного університету імені Шевченка Андрій Руккас; політолог Олеся Яхно; голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак; журналіст Валерій Калниш; політичний аналітик Максим Маньковський.

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