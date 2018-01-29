Америка вдарить по оточенню Путіна. Наскільки боляче? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Що спільного між героями Крут і сучасними оборонцями Донбасу? На які поступки від Путіна чекає Вашингтон, оприлюднюючи «кремлівську доповідь»? Що привіз президент Порошенко з Давоса?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: український офіцер-доброволець, «кіборг», член Історичного клубу «Холодний Яр» Микола Тихонов; історик, доцент київського Національного університету імені Шевченка Андрій Руккас; політолог Олеся Яхно; голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак; журналіст Валерій Калниш; політичний аналітик Максим Маньковський.