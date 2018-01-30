Доба на Донбасі минула без втрат серед військових ЗСУ – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 29 січня жоден український військовий не загинув і не був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили лише один обстріл позицій сил АТО.

«На донецькому напрямку, близько третьої години ночі ворог впродовж сорока п’яти хвилин вів вогонь по наших оборонцях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Кам’янка», – йдеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 29 січня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.