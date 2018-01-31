У Amnesty International засудили виконання смертного вироку щодо юнака в Ірані

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International висловила обурення з приводу виконання в Ірані смертного вироку щодо хлопця, звинуваченого у вбивстві, скоєному в 15 років.

Як йдеться у заяві правозахисників, 22-річний Алі Каземи був страчений через повішання 30 січня у в’язниці в іранській провінції Бушир.

«Страта була запланована і здійснена без повідомлення адвоката Алі Каземі в порушення вимог національного законодавства», – йдеться у заяві.

Магдалена Муграбі, заступник директора програми Amnesty International на Близькому Сході і в Північній Африці заявила, що «цією незаконної стратою Іран фактично заявляє, що бажає зберегти за собою ганебний статус країни, що перебуває в числі лідерів за кількістю виконаних смертних вироків щодо осіб, звинувачених у злочинах, скоєних до досягнення ними повноліття».

Вона зазначила, що за міжнародним правом заборонено застосування виключних заходів покарання щодо осіб, які не досягнули 18 років на момент здійснення злочину.

Офіційних коментарів від іранської влади немає.

Алі Каземі був засуджений за звинуваченням в нанесенні смертельної колотої рани під час бійки в березні 2011 року. Тоді Каземі було 15 років.