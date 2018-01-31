МОЗ: у 2017 році 143 тисячі людей захворіли на рак в Україні

У 2017 році в Україні зареєстрували 143 тисячі нових випадків захворювань на рак, заявили в Міністерстві охорони здоров’я України.

За даними МОЗ, загалом у країні більше мільйона онкохворих пацієнтів, у середньому щороку реєструється понад 130 тисяч нових випадків захворювань.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що у 2017 році вдвічі збільшилось фінансування на закупівлю препаратів для лікування онкології у дорослих (809 мільйонів гривень), і на 63% – для лікування раку в дітей (558 мільйонів гривень).

Згідно з повідомленням, МОЗ оптимізувало витрати на низку програм протягом 2017 року, завдяки чому вдалося заощадити в 100 мільйонів гривень. Ці кошти перерозподілили на закупівлю препаратів для лікування дорослої онкології, заявили в міністерстві.

За даними дослідження Національного інституту раку, з усіх смертей унаслідок раку чоловіки найчастіше в Україні помирають від раку дихальних шляхів (трахеї, бронхів, легень), а жінки – від раку молочної залози.