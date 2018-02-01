Суд в Криму залишив у силі штраф учаснику одиночного пікету на підтримку кримських татар – активісти

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу учасника одиночного пікету на підтримку кримських татар Ділявера Юнусова. Рішення суду про штраф у розмірі 10 тисяч рублів залишилося в силі. Про це 1 лютого повідомляє громадська організація «Кримська солідарність» у Facebook.

14 жовтня 2017 року на окупованому півострові пройшла серія одиночних пікетів проти репресій силовиків щодо кримських татар, мусульман. Пізніше учасники цих пікетів були оштрафовані російськими судами.

На пікетників склали адміністративні протоколи за порушення встановленого порядку пікетування (частина 5 статті 20.2 КоАП Росії).

Пізніше судові засідання пройшли в Сімферополі, Джанкої, Алушті, Судаку, а також Совєтському, Кіровському, Білогірському і Красногвардійському районах. Головним доказом звинувачення стала експертиза експертного центру МВС у Криму, згідно з якою «пікети об'єднані єдністю мети, задуму і спільною організацією».

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».