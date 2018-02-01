У Швейцарії щодо «дочки» Газпромбанку застосували обмеження

Регулятор фінансового ринку Швейцарії (FINMA) заборонив Газпромбанку (Швейцарія) залучати нових приватних клієнтів у зв’язку з недоліками в системі протидії відмиванню грошей.

Як йдеться у повідомленні регулятора, розслідування щодо понад 30 швейцарських банків, у тому числі щодо дочірньої компанії російського Газпромбанку, було розпочато в 2016 році на основі інформації так званих «панамських паперів».

FINMA досліджував виконання Gazprombank Switzerland вимог щодо взаємин з низкою приватних клієнтів і політично значимих осіб, які використовували офшорні компанії.

За повідомленням, розслідування показало, що Gazprombank Switzerland в період з 2006 по 2016 роки «серйозно порушував власні вимоги антивідмивного контролю, зокрема, те, що банк не зберігав необхідну документацію по операціях».

FINMA зазначає, що багато з виявлених порушень сталися у 2009 році, коли банк мав іншу назву – Russische Kommerzial Bank – і не належав Газпромбанку.

Gazprombank Switzerland у своїй заяві зазначив, що приймає рішення FINMA. При цьому у фінустанові зауважують, що після публікації «панамських документів» банк почав розслідування, а протягом 2016-2017 років запровадив низку змін