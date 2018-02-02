КВУ: у січні 38 депутатів пропустили всі голосування Верховної Ради

У Комітеті виборців України заявляють, що у січні 38 народних депутатів пропустили всі голосування Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба КВУ, 330 народних депутатів пропустили більше половини голосувань ВР за місяць, із них 38 – не проголосували в січні жодного разу (не натискали «за», «проти», «утримався»).

За даними комітету, із 38 депутатів, які не проголосували жодного разу за місяць, 9 є членами фракції «Опозиційний блок», 8 – позафракційних, 7 – БПП, 5 – «Відродження», 3 – «Батьківщина», по 2 – Радикальна партія Олега Ляшка, «Воля Народу» та «Народний Фронт».

У січні Верховна Рада у режимі пленарних засідань працювала 16-19 січня.