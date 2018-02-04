ДПСУ: біля пункту пропуску «Краковець» на кордоні з Польщею у черзі стоять понад 400 авто

У Державній прикордонній службі заявляють, що біля пункту пропуску «Краковець» на кордоні із Польщею з українського боку у черзі перебувають понад 400 авто.

Як повідомляє ввечері 4 лютого Західне регіональне управління ДПСУ, «значне накопичення транспортних засобів» виникло у зв’язку з перебоями в роботі бази даних митниці.

«Просимо врахувати інформацію перед обранням пункту перетину кордону та по можливості прямувати на сусідні пункти пропуску – «Грушів» чи «Рава-Руська», – заявили у ДПСУ.

За даними Держприкордонслужби, на кордоні з Польщею працюють 14 пунктів пропуску, з них – 8 автомобільних.