Україна забрала 20 ув’язнених із підконтрольної бойовикам території Донеччини

З підконтрольної бойовикам угруповання «ДНР» території 7 лютого були переміщені 20 ув’язнених осіб. Вони відбували покарання в місцях позбавлення волі і виявили бажання продовжити відбування покарання на підконтрольній уряду України території, повідомляє сайт уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської.

«Переміщення здійснювалася за участю члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, народного депутата України (фракція БПП) Ірини Суслової та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні», – ідеться в повідомленні.

Загалом з ініціативи уповноваженого Верховної Ради України з прав людини із місць несвободи угруповання «ДНР» вдалося перемістити 186 осіб, вказує сайт омбудсмена.