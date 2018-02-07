У МЗС заявляють про узгодження ключових питань з Будапештом щодо врегулювання «мовного питання»

У Міністерстві закордонних справ повідомили про узгодження ключових питань з представниками Угорщини щодо врегулювання «мовного питання».

«З обережним оптимізмом можна сказати, що тривалі переговори з угорською стороною завершилися узгодженням ключових позицій: про шляхи врегулювання «мовного питання», започаткування спільного прикордонного контролю, розвиток прикордонної інфраструктури. Крок по кроку до нормальності», – написав у twitter заступник глави МЗС України Василь Боднар.

Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня минулого року. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».

Будапешт побачив у цьому порушення прав угорської меншини. Київ ці звинувачення відкидає.

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