«Укравтодор»: через погіршення погоди обмежили в’їзд вантажівок до Києва і трьох областей

Через погіршення погодних умов обмежили в’їзд вантажівок до Києва, Київської, Вінницької і Черкаської областей.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг, на дороги Київщини обмежили в’їзд великовагових та великогабаритних транспортних засобів: 8 лютого з 15:00 до 23:00 і 9 лютого з 03:00-08:00.

За даними Укравтодору, на Вінниччині обмежили рух для вантажівок на ділянці дороги від Жмеринки до міста Могилів-Подільський.

Крім того, на Черкащині з 17:30 ввели тимчасове обмеження руху вантажного транспорту на дорогах М-05 Київ - Одеса (143 –274 км) і М-12 Стрий – Тернопіль – Знам’янка.

У Києві тимчасова заборона в’їзду великовантажного та великогабаритного транспорту триватиме 8 лютого з 17:00 до 24:00 та 9 лютого з 5:00 до 9:00.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України раніше попереджали, що 8-9 лютого внаслідок впливу активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови.