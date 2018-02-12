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12 Лютий 2018, Київ 08:24
Новини | Політика

Який привіт Путіну передасть із Мюнхена «нормандська четвірка»? – ранковий ефір Радіо Свобода

Поліцейські вдарять перевірками по нетверезих водіях;

Заморожений «нормандський формат» цього тижня розморозять;

Інспектори з МВФ запитають за реформи.

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, співзасновник ГО «АвтоЄвроСила» Андрій Щербина; дипломат Маркіян Лубківський, екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко; інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital Сергій Фурса та економіст Борис Кушнірук.

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