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13 Лютий 2018, Київ 09:03
Новини | Події

Україна позбулася Саакашвілі. Чи надовго? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Для чого Путіну об’єднане «ДНР»-«ЛНР»?

Дніпропетровська чи Січеславська: що стримує декомунізацію областей?

Хто виграв від видворення Міхеїла Саакашвілі з України?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, політичний експерт Кирило Сазонов; народний депутат Олександр Бригинець, політичний експерт Валерій Клочок; шеф-редактор видання «Політіко Європа» (Варшава) Міхал Бронятовський, політолог Іван Лозовий, політичний експерт ГО «Слово і Діло» Валентин Гладких.

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