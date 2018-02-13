Синоптик: 14 лютого до України наблизиться циклон з Італії

14 лютого до України наблизиться циклон з Італії, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її даними, вплив циклону найбільше буде помітним у західних областях і Одещині – на заході завтра очікується пристойний сніг, а в Одеській області буде мокрий сніг і дощ.

«Залишки іншого, вже старого, циклону ще спровокують завтра невеликий сніг на сході України. А на півночі, у центрі, у більшості південних областей буде хоч і переважно хмарно, проте без істотних опадів», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Діденко попереджає, що найближчої ночі очікують 4-8 градусів морозу, вдень в Україні 0-5 градусів морозу.

За даними синоптика, у Києві 14 лютого хмарно, без суттєвих опадів, вночі до 6 градусів морозу, а вдень до 2 градусів морозу.