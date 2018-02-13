ВРП звільнила суддю Подільського райсуду через рішення щодо активіста Майдану

Вища рада правосуддя вирішила звільнити Наталію Неганову з посади судді Подільського районного суду Києва.

Як повідомляє прес-служба ВРП, звільнили суддю на підставі пункту 3 статті 126 Конституції України – «вчинення істотного дисциплінарного проступку».

У червні 2017 року Неганову притягнули до дисциплінарної відповідальності.

«Підставою притягнення судді Неганової до дисциплінарної відповідальності стали встановлені факти порушення закону, допущені суддею під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту стосовно громадянина, який брав участь у масових акціях протесту, що мали місце в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року», – йдеться в повідомлені Ради.

26 грудня 2017 року було внесено подання про звільнення Неганової з посади судді.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.