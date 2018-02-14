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14 Лютий 2018, Київ 09:41
Новини | Події

Олігархи не сховають гроші у Швейцарії: в ЄС скасували банківську таємницю – ранковий ефір Радіо Свобода

Євреї, Хмельницький і Гітлер: полякам не дає спокою історія.

День Святого Валентина – свято закоханих без дискримінації.

В ЄС відмовились від банківської таємниці, чи зроблять так в Україні?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: історик та етнополітолог Віталій Нахманович, історик-джерелознавець Олексій Сокирко; лідер всеукраїнського ЛГБТ-об’єднання «Гей-форум України» Святослав Шеремет, народний депутат Світлана Заліщук, поет, бард, фізик Ігор Жук; голова правління «Правекс-банку» Тарас Кириченко, екс-заступник голови Державної фіскальної служби України Костянтин Лікарчук, віце-президент асоціації «Український кредитно-банківський союз» Ярослав Колесник.

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