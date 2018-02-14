У Пенсійному фонді відмовилися надавати НАБУ інформацію у «справі Онищенка» – #Точно

Національне антикорупційне бюро склало протокол про адміністративне правопорушення на заступника голови правління Пенсійного фонду Владислава Машкіна через ненадання інформації щодо працівників компаній, які фігурують у так званій справі Олександра Онищенка. Про це йдеться в постанові Печерського районного суду Києва від грудня 2017 року, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

Суд визнав Владислава Машкіна винним і наклав штраф у розмірі 4 250 гривень. Справу направили на апеляцію.

У вересні 2017 року НАБУ надіслало два запити в фонд стосовно нарахувань із заробітної плати працівникам фірм за весь час їхньої діяльності у рамках кримінального провадження, відкритого минулого року за окремими епізодами у «справі Онищенка».

У Пенсійному фонді відповіли, що порушена процедура запиту. Владислав Машкін пояснив, що інформація по заробітній платі працівників 32 підприємств із зазначенням їхніх повних анкетних даних та ідентифікаційних номерів є конфіденційною і може бути поширена лише за згоди самих працівників або у випадках, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Олександр Онищенко є фігурантом справи щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування». У липні 2017 року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав з України. Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Депутат заперечує свою причетність до розкрадання коштів, а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

За версією слідства, у період із січня 2013 року до червня 2016 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки на понад 740 мільйонів гривень».

Загалом слідство встановило причетність до «газової схеми» 27 людей – наразі 10 людей, у тому числі Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, дев’ять фігурантів справи визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості.