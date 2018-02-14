Визначені фіналісти фотоконкурсу World Press Photo. Список номінантів опублікований на офіційному сайті конкурсу.

Три фото, в тому числі два Івара Прикетта і один Адама Фергюсона, зроблені для The New York Times.

Імена переможців оголосять на церемонії нагородження, яка відбудеться 12 квітня в Амстердамі. Нагорода World Press Photo of the Year передбачає грошову премію в розмірі 10 тисяч євро.

Минулого року премією World Press Photo нагородили фотографа Бурхана Озбіліджи за знімок з місця вбивства посла Росії у Туреччині Андрія Карлова. Російське посольство в Анкарі висловило обурення через нагородження премією World Press Photo автора цього фото.