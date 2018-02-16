10 обстрілів з боку бойовиків, 1 загиблий та 1 травмований боєць ЗСУ – штаб АТО про добу на Донбасі

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики здійснили 10 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України, в результаті один український військовослужбовець загинув, також один військовий зазнав бойового травмування.

«Минулої доби російсько-окупаційні війська інтенсивно використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння – крупнокаліберні артилерійські системи та важкі міномети», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, обстріли напередодні з боку бойовиків тривали біля Луганського, Водяного, Павлополя, Чермалика, Широкина, Тарамчука і шахти Бутівка.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у трьох обстрілах впродовж 15 лютого, а в угрупованні «ДНР» наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на територіях, захоплених тамтешніми бойовиками.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.