На Донбасі поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 17 лютого зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 12 обстрілів позицій Збройних сил України.

«На Луганському напрямку ворог найбільше обстрілював наші опорні пункти на Світлодарській дузі. Під вогонь противника з мінометів різних калібрів та озброєння БМП потрапили українські позиції в районі населених пунктів Луганське, Лозове і Троїцьке. Крім того, біля Луганського, загарбники застосували артилерію калібру 122 міліметри», – ідеться в повідомленні штабу.

В угрупованні «ДНР» нарахували 120 боєприпасів, випущених 17 лютого з боку ЗСУ, а також звинуватили українських військових у пошкодженні двох будинків у селі Пікузи (попередня назва – Комінтернове). В угрупованні «ЛНР» ще не повідомили про бойові дії впродовж минулої доби.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року, що формально чинний досі. Він мав на меті замінити оголошений у зв’язку з початком у вересні 2017 року навчального року «режим тиші», який не призвів до припинення обстрілів. Нинішнє нове перемир’я так само порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.