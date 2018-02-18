Напад у Дагестані: кількість загиблих зросла до п’яти

Кількість загиблих унаслідок нападу в російському Дагестані зросла до п’яти людей, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я регіону агентству Інтерфакс.

«За останньою інформацією, п'ятеро людей стали жертвами в результаті злочинного акту в Кизлярі. Із п'яти доставлених в лікарню людей ще одна жінка померла на операційному столі. За попередніми даними, стан ще двох – тяжкий», – розповіли в міністерстві.

18 лютого в Дагестані невідомий відкрив вогонь по натовпу під час святкування Масниці. Спочатку силовики повідомляли про чотирьох загиблих. Нападник убитий.