Уряд спростив погодження документації на будівництво в історичних місцях

Кабмін спростив процедуру розроблення і погодження науково-проектної документації на будівництво в історичних населених місцях. Про це йдеться в постанові від 21 лютого, оприлюдненій на урядовому порталі.

Як йдеться в роз’ясненні, це рішення схвалене з метою врегулювання в історичних населених місцях режиму забудови, у тому числі її граничних параметрів.

У Кабміні сподіваються, що рішення забезпечить вирішення питання будівництва, реконструкції будівель і споруд у межах історичних ареалів історичних населених місць України.

У свою чергу, у Мінкульті зауважують, що документ скасовує необхідність розробки історико-містобудівного обґрунтування (ІМО) в тих історично населених місцях, де розроблені та затверджені історико-архітектурні опорні плани, а з 1 січня 2019 року інститут ІМО ліквідовується взагалі.