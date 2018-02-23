Прокуратура: справу підозрюваної у викраденні дитини на Оболоні в Києві направили до суду

Справу підозрюваної у викраденні двомісячної дитини в Оболонському районі Києва направили до суду, повідомила прес-служба прокуратури столиці у Facebook. Інцидент трапився 20 жовтня 2017 року.

«У ході досудового слідства підозрювана повністю визнала свою провину у вчинені цього злочину. Свій вчинок молода жінка пояснила бажанням залишити дитину собі та видавати за власну», – заявили в прокуратурі.

Жінці інкримінують «незаконне позбавлення волі або викрадення людини», їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

20 жовтня поліція повідомила, що в Оболонському районні Київ викрали немовля. За повідомленням поліції, це сталося, коли батько викраденої дівчинки пішов до дитсадка забирати старшу дочку. Пізніше народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що правоохоронці затримали подружню пару із Вишгорода, яка до цього втратила власну дитину.