На «марші Нємцова» в учасників вилучали плакати «Я проти анексії Криму», є затримані

Учасників ходи пам’яті російського опозиціонера Бориса Нємцова у Москві на місці збору оглядала поліція, вилучаючи плакати «Путіне, досить брехати і воювати» та «Я проти анексії Криму», повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Як повідомляє видання «ОВД-інфо», щонайменше трьох людей затримала поліція.

За даними волонтерів проекту «Білий лічильник», який підраховує кількість учасників мітингів, на акцію пам’яті Бориса Нємцова у Москві вийшло понад 7 тисяч людей.

Мітинг почався близько 13 години за київським часом.

Як раніше заявляв представник руху «Солідарність» Ілля Яшин, збір учасників у Москві відбувається на Страсному бульварі, а далі їм узгодили маршрут по бульварах із завершенням на проспекті Сахарова. Організатори висловлювали очікування, що на ходу прийде до 30 тисяч людей.

За годину після столичного мітинг на честь Нємцова має початися у Санкт-Петербурзі.

Мітинги на вшанування пам’яті російського опозиціонера відбулися також цього дня і в інших містах. Зокрема, близько двохсот людей вийшли на ходу у Новосибірську, близько сотні – у Казані, також акції відбулися в Уфі та Іжевську.

27 лютого – третя річниця з дня вбивства Бориса Нємцова, колишнього віце-прем’єра уряду Росії, згодом опозиційного політика.

Бориса Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту неподалік Кремля 27 лютого 2015 року. Вирок у справі про його вбивство винесли в липні минулого року. Обвинувачених у виконанні вбивства політика засудили на терміни від 11 до 20 років позбавлення волі. Замовник злочину досі не встановлений.

Убивство Нємцова викликало обурення в усьому світі і привернуло увагу міжнародної спільноти до складного становища російських опозиціонерів.