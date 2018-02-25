У Запоріжжі під посиленою охороною силовиків відбулася хода УПЦ (МП)

У Запоріжжі до охорони громадського порядку під час хресної ходи, організованої УПЦ (МП), залучили 369 правоохоронців. Як повідомили у прес-службі головного управління Нацполіції у регіоні, під час акції було задіяно 50 військовослужбовців Національної гвардії та 319 працівників поліції.

У відомстві заявили, що правопорушень під час ходи не було зафіксовано.

Також на заході були присутні представники місії ОБСЄ, однак вони не коментували свою присутність під час заходу.

Спочатку представники УПЦ (МП) у Запоріжжі планували провести ходу центральним проспектом міста. Це викликало обурення місцевих активістів, які почали збирати підписи проти проведення заходу як такого, що може привезти до транспортного колапсу у Запоріжжі через перекриття руху транспорту на час ходи, а також «є провокаційним, що має на меті розкол суспільства і лише підсилює напругу у місті».

Згодом міський голова Запоріжжя Володимир Буряк звернувся публічно до представників УПЦ (МП) з рекомендацією утриматися від проведення ходи центральним проспектом міста, після чого ті змінили маршрут заходу.

На початку 2018 року в Запоріжжі священик УПЦ (МП), запрошений ритуальною службою, відмовився провести обряд відспівування дворічного хлопчика, котрий загинув увечері 31 грудня внаслідок падіння на нього 39-річного чоловіка, що вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки.

5 січня митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука заявив, що священик, котрий відмовився відспівувати загиблого хлопчика, діяв згідно з церковним каноном. Представники УПЦ (МП) називають УПЦ КП «розкольниками», тому не визнають проведений ними обряд хрещення і долучення людини до церкви.

Російський богослов Андрій Кураєв вважає, що священики порушили канони, коли відмовилися відспівувати трагічно загиблого хлопчика.

Дії священиків УПЦ (МП) спричинили численні акції протесту в Запоріжжі та інших містах України.



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