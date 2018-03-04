Правоохоронці використали санкцію на обшук наметового містечка під Радою для розгону – Мустафін

Правоохоронці використали санкцію суду на обшук наметового містечка поблизу Верховної Ради України для його розгону – таку думку у програмі «Завтра» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») висловив журналіст, керівник дослідницької групи «Аргіс» Олексій Мустафін.

«Це була демонстрація поліцейського свавілля. Люди, які стоять на колінах, брутальність, із якою розганявся цей табір, були демонстративними. Це було явне приниження. В них була санкція лише на обшук, але не на розгін, не на затримання. Фактично вони самі признаються, що використали одну санкцію для зовсім інших дій, і політичні наслідки цього мають бути», – вважає Мустафін.

Натомість речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявив, що дії поліції в наметовому містечку поблизу Верховної Ради України не були надмірно суворими.

Як написав він у фейсбуці, поліція 3 березня діяла, враховуючи «досвід постійних сутичок, спровокованих мітингарями, їхню налаштованість на агресію, оперативну інформацію про можливу наявність зброї (яка підтвердилася під час обшуків) і, зрештою, трагічний досвід 31 серпня 2015 року, коли під Верховною Радою граната забрала життя чотирьох гвардійців».

Зокрема, щодо нібито «приниження затриманих» речник наголосив: «Нетривале перебування затриманого на колінах перед посадкою до транспорту – це ніяке не приниження, а загальновживана поліцейськими різних країн тактика забезпечення особистої безпеки співробітника шляхом приведення затриманого в підконтрольне становище, яке виключає можливість раптового нападу на нього. Саме тому, щоб не тримати на холодній погоді затриманих лежачи на снігу обличчям вниз, було обрано такий спосіб контролю».

3 березня поліція заявила, що проводить «слідчі дії» в наметовому містечку, встановленому активістами в жовтні минулого року. Народний депутат Семен Семенченко назвав дії силовиків «штурмом», а його колега Єгор Соболєв заявив, що наметовий табір «розтрощений спецпризначенцями».

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, слідчі й поліція працювали в рамках кримінальних проваджень за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу) у Києві у грудні 2017 року й сутичок біля Верховної Ради, які відбулися 27 лютого.

Рух вулицею Грушевського, де стояли намети, розблокований. Демонтаж наметів супроводжувався сутичками між поліцією та мешканцями наметового містечка. У результаті, за даними поліції, до лікарень звернулися 13 людей із числа тих, що були в наметовому містечку, і семеро правоохоронців. Загалом до відділків доставили 111 людей, більшість із яких відпустили.

За словами правоохоронців, під час проведення слідчих дій на території наметового містечка біля Верховної Ради вони вилучили дев’ять гранат РГД-5, запали, «коктейлі Молотова» і п’ять димових мін.

Крім того, на місці подій від розпилення газового балончика потерпів журналіст Радіо Свобода Сергій Нужненко. Журналіст, якому знадобилася медична допомога, заявив, що балончик застосував співробітник поліції. Начальник Головного управління Нацполіції у місті Києві Андрій Крищенко запевнив, що за цим фактом проведуть службову перевірку. У столичній прокуратурі також відкрили два кримінальні провадження – про можливе перевищення службових повноважень поліцейськими і про можливе перешкоджання поліцейським роботі журналіста Радіо Свобода.

У партії «Рух нових сил» колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, яка свого часу організувала цей протест і табір під парламентом, але потім дистанціювалася від нього, засудили знесення наметового містечка під Верховною Радою. У партії стверджували, що протест, який тривав від 17 жовтня 2017 року, залишався мирним, а «всі провокації та насильство здійснювали виключно представники влади».