Військові: за день було чотири обстріли, бійці не потерпіли

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти російської гібридної агресії на окупованій частині Донбасу повідомили, що від початку доби станом на 18-у годину було здійснено чотири обстріли українських позицій, унаслідок чого ніхто з українських військовослужбовців не потерпів.

При цьому, наголошено в повідомленні, обстріли були здійснені на донецькому напрямку – на приморській ділянці біля Павлополя і Широкина, на околиці окупованого Донецька в передмісті Мар’їнки – з озброєння, яке давно мало бути відведеним від лінії розмежування.

«Підрозділи Збройних сил України готові до забезпечення виконання всіх заходів щодо запровадження та підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін у районі проведення АТО. Слід наголосити, що кожна домовленість про припинення вогню українськими військовими дотримувалася неухильно», – заявили також військові.

Раніше 4 березня українські військові попередили, що, за даними розвідки, найближчим часом на території Луганської і Донецької областей можливі збройні провокації з боку російських гібридних сил у зв’язку з планованою черговою спробою запровадити режим припинення вогню: обстрілюючи позиції української армії, вони одночасно вестимуть вогонь і в бік непідконтрольних українському урядові населених пунктів. За цими даними, до таких дій російські гібридні сили «планують залучити підконтрольні їм ЗМІ, а також знімальну групу телеканалу «Росія-24», яка прибула на окуповані території Донецької та Луганської областей».

Також перед цим українські військові заявили, що Збройні сили України готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00.00 годин 5 березня 2018 року по всій лінії розмежування сторін на сході України. Але вони попередили, що, виключно в разі загрози життю та здоров’ю цивільного населення, особового складу підрозділів Збройних сил України, здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Росії, Збройні сили України «готові негайно адекватно реагувати у відповідь».

У незаконних збройних сепаратистських угруповання «ДНР» і «ЛНР», що за підтримки Росії захопили частину території Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, не подавали своїх заяв про становище на фронті протягом дня. Вони також іще не коментували попереджень українських військових про можливі провокації з їхнього боку. Так само ще не коментували їх у Росії, частинами гібридних сил якої фактично є ці угруповання.

Раніше 4 березня в обох угрупованнях теж заявили, що мають намір підтримати запровадження абсолютного перемир’я з 5 березня і «щонайсуворіше» дотримуватися його. Увечері угруповання «ЛНР» заявило, що вже оприлюднило свій «наказ» про дотримання режиму припинення вогню.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що має набути чинності, як було ухвалено 2 березня, з 00.01 години 5 березня і стати «повним і безстроковим».

Дотепер вважається формально чинним попередній, іще «новорічно-різдвяний», «режим тиші», що мав бути запроваджений із півночі 23 грудня 2017 року. Він мав на меті замінити оголошений було у зв’язку з початком у вересні 2017 року навчального року «режим тиші», який так само, як і нинішній, не призвів до припинення обстрілів. Нині чинне перемир’я теж порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.