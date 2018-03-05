«Всюди стирчать російські вуха» – Клімкін про розкриття нападів на угорський центр

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував поліції за оперативний пошук зловмисників, які в лютому двічі атакували будівлю Товариства угорської культури в Ужгороді.

«Дякую поліції за активну роботу в Закарпатті. Всюди стирчать російські вуха, «привіт» всім, хто спекулював на містичних антиугорських настроях. Не виключаю, що на цьому спроби дестабілізації не закінчаться», – написав міністр у Twitter зранку 5 березня.

Національна поліція України розкрила обидва напади на Товариство угорської культури в Ужгороді, повідомив 4 березня голова Нацполіції Сергій Князєв. Як написав він у фейсбуці, загалом п’ять осіб затримано, імовірний організатор-іноземець перебуває у розшуку.

У ніч на 27 лютого в будівлі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді був здійснений черговий підпал. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив цей підпал і заявив про «замовний зовнішній слід» в інциденті.

Того ж дня, 27 лютого, Польща підтвердила, що затримала трьох своїх громадян, підозрюваних у попередньому підпалі Товариства угорської культури в Ужгороді 4 лютого; двох із них суд узяв під арешт.

Раніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що за підпалом 4 лютого «стоять російські спецслужби». Він повідомив, що спробу підпалу офісу Товариства угорської культури Закарпаття 4 лютого здійснили двоє громадян Польщі – члени праворадикальної прокремлівської організації «Фаланга», представники якої брали участь у бойових діях на Донбасі на боці угруповань «ЛНР» і «ДНР». Ту інформацію підтвердили і в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

Відносини між Україною й Угорщиною різко загострилися останнім часом через новий український закон «Про освіту», що передбачив поступове запровадження у школах переходу на навчання державною українською мовою. Будапешт побачив у цьому порушення прав угорської меншини. Київ ці звинувачення відкидає.