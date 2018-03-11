Росія: у Петербурзі активісти, одягнувшись як в’язні, провели акцію «Дзвін ланцюгів»

У російському Петербурзі близько десяти активістів руху «Весна» перфоманс під назвою «Дзвін ланцюгів».

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, активісти одяглися так, щоб бути максимально схожими на ув’язнених, потім наділи собі на ноги ланцюги і в такому вигляді пройшли по Невському проспекту.

Імпровізована колона «в’язнів» символізувала вже заарештованих перед президентськими виборами активістів зі «списку двадцяти», складеного Центром по боротьбі з екстремізмом, і тих, кого ще можуть заарештувати, оскільки вони теж є в цьому списку.

Учасники акції вказують, що на даний момент заарештовано 3 людини: координатор «Відкритої Росії» Андрій Пивоваров, активіст «Весни» Артем Гончаренко, який отримав 25 діб арешту за те, що під час акції «Страйк виборців» висунув у вікно жовту надувну качку, і суд визнав, що, перебуваючи у себе вдома, він брав участь в мітингу, а також координатор штабу Навального Денис Михайлов.

Активісти обурені, що Михайлов був притягнутий до відповідальності два рази за участь в одній і тій же акції – і в результаті отримав за неї 55 діб арешту.

За словами активіста Андрія, мета акції–підтримати не тільки людей зі «списку двадцяти»: у Петербурзі сталися побиття деяких активістів: і тих, хто є в цьому списку, і тих, кого там немає. Учасники акції вважають і арешти, і побиття пов’язаними подіями.

На шиї у кожного учасника перформансу був плакат з ім’ям арештованого активіста - або того, кому ще тільки загрожує арешт. Як табірний номер на грудях у «в’язнів» була дата 18.03.2018.

На 18 березня 2018 року в Росії заплановані президентські вибори.