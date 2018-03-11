Шойгу: російські військові випробували в Сирії 210 зразків зброї

Російські військовослужбовці випробували в Сирії 210 зразків зброї.

Про це міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав у фільмі Андрія Кондрашова «Путін», повідомляє російська агенція «ТАСС».

За його словами, Сирія дала величезний досвід збройним силам Росії.

«Ми подивились 210 зразків зброї. Перевірили разом із сирійцями на полі бою. Те, що ми подивились, зробили свої зауваження, доповнення – це все, природно, я впевнений, у майбутньому збереже життя тим, хто прийде з цією зброєю воювати далі», – сказав він.

Військова операція збройних сил Росії в Сирії проводиться з осені 2015 року. Москва підтримує сирійські урядові сили. Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв про «виведення» російських військ з Сирії у зв’язку з «виконанням» поставлених бойових завдань.

Протягом останніх двох тижнів сирійська армія, підтримувана артилерійським вогнем та повітряними ударами, просунулась майже на половину території, яку раніше займали повстанці у східній частині Гути.

В ООН називають обстріли з важких озброєнь і бомбардування, які застосовують урядові війська, неприйнятними і такими, що рівнозначні колективному покаранню цивільного населення.

Урядові війська Сирії зазнають звинувачень у тому, що вони свідомо обирають за ціль цивільне населення; Дамаск заявляє, що хоче «визволити» околицю столиці від повстанців, яких називає «терористами».