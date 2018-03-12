Прокуратура: 3 чоловіків засудили до тюрми в справі про теракти на Харківщині у 2014-2015 роках

Жовтневий районний суд Харкова визнав винними трьох чоловіків у вчиненні низки терактів на Харківщині у 2014-2015 роках, повідомила прес-служба прокуратури регіону.

Двох чоловіків – 36 і 38-річного харків’ян – засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна, однак провину вони не визнали, заявили в прокуратурі. Ще одному фігуранту справи, який визнав свою провину, призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

У прокуратурі нагадали, що в період із вересня 2014-го до березня 2015 року сталися обстріли Орджонікідзевського та Фрунзенського районних комісаріатів Харкова (вересень 2014 року), терористичні акти на залізничних станціях «Залютине» (жовтень 2014 року), «Шебелинка» (січень 2015 року) та «Новожаново» (березень 2015 року), обстріли офісу приватної юридичної установи (вересень 2014 року) та ТОВ «Харківрегіонгаз» (січень 2015 року).