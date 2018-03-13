Український учений Козловський особисто подякував Земану за участь у звільненні з полону бойовиків

Український учений-релігієзнавець Ігор Козловський 13 березня особисто подякував президентові Чехії Мілошу Земану за активну участь у звільненні з полону бойовиків угруповання «ДНР». Це відбулося в Празі на зустрічі з чеським президентом.

«Розмова була конструктивною і торкалася цілої низки сучасних політичних питань. Ми полемізували і не завжди погоджуватися один з одним, але це не порушувало загальної атмосфери бесіди», – вказав Козловський у Facebook.

Учений не став розкривати деталей полеміки, але на день раніше в інтерв’ю Радіо Свобода вказав, що робитиме «все можливе, щоб він (Земан – ред.) почув мене, почув про страждання українського народу, людей, які залишилися на окупованій території». «Я хочу, щоб він почув, що це – не якийсь там «громадянський конфлікт», а почув, що це є агресією сусідньої держави, Росії. Він повинен це знати», – вказав Козловський.

Президент Чехії Мілош Земан, переобраний цього року на другий п’ятирічний термін, не раз заявляв, що санкції Європейського союзу щодо Росії через агресію Москви проти України на частині Донбасу і окупацію українського Криму непотрібні, а захоплення Криму Москвою є «доконаним фактом», і Київ мав би погодитися на якесь відшкодування від Росії за «остаточну втрату» півострова.

Але в Чехії повноваження голови держави обмежені, зокрема, він не має слова у визначенні зовнішньої політики країни, що є прерогативою уряду. Уряд Чехії дотримується спільної позиції Євросоюзу про незмінність санкцій, запроваджених через агресію на Донбасі, доки Росія і її гібридні сили на Донбасі не виконають повністю мінських домовленостей про врегулювання в регіоні, а санкцій через окупацію Криму – до деокупації українського півострова. Також Прага підтримує територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і не визнає претензій Москви на володіння окупованим Кримом.