ДСНС: в Україні знеструмлені 134 населені пункти, найбільше – на Закарпатті

В ніч з 17 на 18 березня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) в Україні знеструмлено 134 населених пункти у восьми областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше стихія вдарила по Закарпаттю, де без електрики залишився 81 населений пункт, на Львівщині таких 29. Є відключення також у Вінницькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Запорізькій та Черкаській областях.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечений, вказують рятувальники. Підрозділии ДСНС відбуксирували 99 автомобілів, у яких перебувало 158 людей.