У Раді зареєстрували законопроект про Нацбюро фінансової безпеки

Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зареєструвала у Верховній Раді законопроект про Національне бюро фінансової безпеки (НБФБ).

Тексту законопроекту №8157 наразі на сайті парламенту немає.

Як заявляла Южаніна, метою створення НБФБ насамперед є виявлення та усунення негативних явищ, в тому числі економічних чинників, що створюють передумови для порушень і спонукають до незаконних дій суб’єктів господарювання. За її словами, дві третини роботи НБФБ складатиме інформаційно-аналітична діяльність, що полягатиме у вивченні інформації з державних баз даних та інших джерел про обіг публічних фінансів та суб'єктів такого обігу.

В уряді неодноразово заявляли про намір ліквідувати податкову міліцію та створити новий орган – Службу фінансових розслідувань, яка, на відміну від міліції, буде органом аналітичним та сервісним.

У серпні 2014 року уряд вніс до Верховної Ради законопроект, що передбачав створення Служби фінансових розслідувань для запобігання й боротьби з економічними злочинами – «центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави», – проте у листопаді 2014 року цей законопроект був відкликаний.