Підконтрольний Кремлю суд в Криму залишив під домашнім арештом двох фігурантів «справи 26 лютого»

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму до 7 травня залишив під домашнім арештом фігурантів «справи 26 лютого» Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі, передає «Крим.Реалії».

Згідно з повідомленням, розгляд апеляції на арешт суд розглядав у закритому режимі.

У 2015 році почався суд над групою кримськотатарських активістів за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі в масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на два: окремо – по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгоз, і окремо по іншим фігурантам процесу – Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірови, Таляту Юнусову, Ескендеру Емірваліеву, Арсену Юнусову і Ескендер Небіеву.

Російська влада 25 жовтня 2017 року звільнила засуджених в Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передала їх Туреччині, пізніше Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.

Щодо інших фігурантів справи триває судовий розгляд.