Кремль: до прориву у відносинах Росії і США «ще далеко»

У Кремлі заявляють, що до прориву у відносинах Росії і США «ще далеко», попри розмови про можливу зустріч між президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

«Давайте не будемо говорити ні про які прориви, спочатку потрібно все-таки говорити про те, щоб налагодити діалог, як мінімум, – до прориву тут ще далеко», – сказав 22 березня речник президента Росії Дмитро Пєсков.

За словами речника, за підсумками телефонної розмови 20 березня «президенти домовилися доручити міністрові закордонних справ і держсекретареві налагодити контакт для обговорення часу і місця можливого саміту».

Під час телефонної розмови Трамп привітав Путіна з переобранням на новий 6-річний термін президентства і заявив, що вони можуть зустрітися «в недалекому майбутньому». Президента США розкритикували за цей крок.

Двосторонні відносини між країнами перебувають на найгіршому рівні від часів Холодної війни, зокрема, через агресію Росії в Україні і через можливе втручання Москви у вибори президента в США в 2016 році, на яких переміг Трамп.