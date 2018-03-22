Німецькі законодавці затвердили збільшення військової місії в Афганістані

Німецький парламент затвердив плани про продовження військової місії країни в Афганістані.

Більшість законодавців проголосували за схвалення законопроекту про збільшення максимальної кількості німецьких військових, розміщених в Афганістані в рамках місії із рішучої підтримки НАТО, до 1300.

Це рішення схвалили, оскільки уряд, підтриманий західними урядами в Кабулі, намагається відбити атаки Талібану та інших угруповань бойовиків після виведення більшості військ НАТО в 2014 році.

Раніше цього місяця німецький міністр оборони Урсула фон дер Ляєн зазначив, що збільшення кількості німецьких військ має поєднуватися з прискореними реформами уряду Афганістану. Вона також попередила, що місія військовослужбовців в Афганістані може тривати деякий час, кажучи, що «ми потребуємо терпіння».

Останні 17 років Німеччина долучалася до місій НАТО в Афганістані.

Німецькі військові мають штаб-квартиру в Афганістані в північному місті Мазарі-Шаріф та велику базу біля Кундузу.