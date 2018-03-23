Росія: спілка журналістів закликала ПА ОБСЄ «припинити взаємодію зі Слуцьким»

Професіональна спілка журналістів і співробітників ЗМІ Росії закликала Парламентську асамблею ОБСЄ тимчасово «припинити взаємодію» з головою комітету з міжнародних справ Державної думи Росії, депутатом від ЛДПР Леонідом Слуцьким, якого звинувачують у сексуальних домаганнях.

«Ми звертаємося до секретаріату Парламентської асамблеї і до всіх членів національних делегацій з проханням тимчасово припинити всіляку взаємодію з депутатом Слуцьким. У Росії пан Слуцький робить все, щоб незмивна пляма на його репутації виднілася ще яскравіше, і тільки неможливість користуватися своїми владними привілеями і посадою голови комітету Держдуми з міжнародних справ може зупинити цей огидний спектакль сексизму та чоловічого шовінізму», – заявили в спілці.

Журналісти просять ПА ОБСЄ засудити дії депутата Слуцького і членів комісії Державної думи з питань етики, яка не знайшла порушень у діях парламентаря, закликавши їх вибачитися за порушення особистої недоторканості й виправдовування сексуальних домагань.

Після рішення комісії відразу кілька ЗМІ оголосили, що відкликають своїх кореспондентів із нижньої палати парламенту Росії.

22 березня голова нижньої палати російського парламенту В’ячеслав Володін заявив, що Державна дума позбавить акредитації ці засоби масової інформації.

У непристойній поведінці політика відкрито звинуватили кореспондент російської служби «Бі-бі-сі» Фаріда Рустамова, заступник головного редактора RTVI Катерина Котрікадзе і продюсер «Дождя» Дар’я Жук.

Володін закликав журналісток змінити роботу, якщо воно не почувають себе в безпеці під час роботи в парламенті.