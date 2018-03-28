Порошенко затвердив річну програму співробітництва України з НАТО – АП

Президент України Петро Порошенко підписав указ, який затверджує річну національну програму співробітництва України з НАТО на 2018 рік, повідомили в Адміністрації президента.

В АП зазначили, що програма має забезпечити виконання пріоритетних завдань співробітництва України з організацією Північноатлантичного договору, а також відповідних рішень, ухвалених під час засідання комісії Україна – НАТО 9 липня 2016 року у Варшаві (Республіка Польща) та інших домовленостей з НАТО.

«Програма спрямована на залучення й використання потенціалу та практичної і консультативно-дорадчої допомоги НАТО та держав-членів Альянсу з метою підвищення обороноздатності України в умовах збройної агресії Російської Федерації, а також запровадження цілеспрямованих та планомірних заходів із підготовки держави до набуття членства в НАТО», – розповіли в Адміністрації президента.

Порошенко заявляв, що Україна разом із партнерами з НАТО розвиває свою армію відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу, «яких вона, в основному, має досягти вже на кінець 2020 року».

У липні 2017 рок набув чинності закон, яким закріплюється пріоритетність членства України в НАТО.

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